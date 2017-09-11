"Развод на 40": как автолюбителей обманывают предприимчивые инспекторы ПМ

11 сентября 2017, 12:42 Комментарии

Историей о том, как инспекторы Патрульной милиции в течение двух лет "разводят" автолюбителей на деньги, обвиняя их в нарушении скоростного режима, поделился пользователь Фейсбука Жакшылык Исаев.

"Хочу, чтобы власти, журналисты и активисты обратили внимание на «развод» со стороны одного конкретного патруля ПМ. Они занимаются этим уже как пару лет. В принципе об этом знает полгорода Бишкек, но ситуация никак не меняется. Этот пост о том, чтобы дали юридическую оценку действиям данных гаишников, а также чтобы предостеречь автолюбителей от обмана", — говорится в сообщении.

По данным Ж.Исаева, данный патруль любит стоят возле знаков "40" и ловить водителей на радар за превышение скорости.

"Казалось бы, что тут такого, ловят нарушителей, делают работу. Но патруль работает совместно с гражданским авто по одной очень сомнительной схеме. Уже известный в определенных кругах красный автомобиль "Хонда Фит" ставят задолго до знака "40" с камерой-радаром, спрятанной за задним стеклом. Радар фотографирует «нарушителя» со скоростью больше 50 км/ч до начала действия знаков. В машине сидит водитель, который по телефону информирует гаишников о том, какую машину останавливать. Далее он передает по Интернету картинку нарушения в машину патруля. У самой машины гаишников, которые стоят от "Фита" за 200-300 метров, стоит радар на треноге. Но он поставлен там просто так, для лохов. Потому что настоящую фотографию или видео уже сделал красный "Фит" — отмечает пользователь.

Далее инспектор ПМ действует по отлаженной схеме: "нарушение" показывают водителям и предупреждают о том, что за это положен штраф в 1000 сомов. Естественно, многие водители дают взятку гаишникам – в среднем, по 200-500 сомов.

1 of 4 "По такой схеме патруль работает час на одном месте, потом меняет дислокацию. Часто любят стоять на Южной магистрали, по Алма-Атинской выше кольцевой, а также у моста БЧК по этой же улице, по дороге с аэропорта. Экипаж обычно состоит из двух человек: усатый дядька-кыргыз и чуть моложе — смуглый инспектор на побегушках (похож на уйгура или узбека). Если вас остановили за превышение скорости, посмотрите, нет ли рядом красной "Хонды Фит". Они также могут поменять машину на любую другую. Но вы можете их узнать по номеру патруля 50. Юристов и активистов прошу дать консультацию: можно ли использовать материал, который был снят путем скрытого видеонаблюдения, как доказательство нарушения?" — задается вопросом Жакшылык Исаев.