Врача, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки, водворили в ИВС

11 сентября 2017, 12:24 Комментарии

Врача Кеминского района, который обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки, водворили в изолятор временного содержания на два месяца. Об этом K-News сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточнятся, что в данный момент ведутся все необходимые следственные мероприятия.

«На время следствия его водворили в ИВС, на данный момент ведется расследование. Все подробности будут сообщены позже",- прокомментировали инцидент в пресс-службе.

Напомним, в городе Орловке Кеминского района Чуйской области 53-летний врач сделал укол 12-летней девочке и попытался ее изнасиловать. По словам родственников девочки, инцидент произошел 6 сентября примерно в 04:00.