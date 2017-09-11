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Врача, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки, водворили в ИВС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/vracha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447107-ru.html

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Врача, обвиняемого в изнасиловании 12-летней, задержали и поместили в ИВС

11 сентября 2017, 12:24       Комментарии

Врача Кеминского района, который обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки, водворили в изолятор временного содержания на два месяца. Об этом K-News сообщили в ГУВД Чуйской области.
Уточнятся, что в данный момент ведутся все необходимые следственные мероприятия.
«На время следствия его водворили в ИВС, на данный момент ведется расследование. Все подробности будут сообщены позже",- прокомментировали инцидент в пресс-службе.
Напомним, в городе Орловке Кеминского района Чуйской области 53-летний врач сделал укол 12-летней девочке и попытался ее изнасиловать. По словам родственников девочки, инцидент произошел 6 сентября примерно в 04:00.

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