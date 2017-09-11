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Сопредседатель узбекско-китайского межправкомитета награжден орденом "Дустлик" Узбекистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sopredsed...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447106-ru.html

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11 сентября 2017, 12:10       Комментарии

Ташкент, 11 сентября /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил сопредседателя Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, секретаря Политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Мэна Цзяньчжу орденом "Дустлик" ("Дружба"), сообщили сегодня в пресс-службе посольства КНР в Ташкенте.
Награда присуждена за большие заслуги в деле укрепления дружбы и многоплановых отношений, углубления долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, а также личный вклад в реализацию крупных экономических и инвестиционных проектов, развитие отношений всестороннего стратегического партнерства.
Орден был вручен Мэну Цзяньчжу во время его приема Президентом Узбекистана 9 сентября.

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