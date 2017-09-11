Сопредседатель узбекско-китайского межправкомитета награжден орденом "Дустлик" Узбекистана

11 сентября 2017, 12:10 Комментарии

Ташкент, 11 сентября /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил сопредседателя Узбекско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, секретаря Политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Мэна Цзяньчжу орденом "Дустлик" ("Дружба"), сообщили сегодня в пресс-службе посольства КНР в Ташкенте.

Награда присуждена за большие заслуги в деле укрепления дружбы и многоплановых отношений, углубления долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, а также личный вклад в реализацию крупных экономических и инвестиционных проектов, развитие отношений всестороннего стратегического партнерства.

Орден был вручен Мэну Цзяньчжу во время его приема Президентом Узбекистана 9 сентября.