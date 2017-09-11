Вышли в свет новые варианты трилогии эпосов: "Манас", "Семетей", "Сейтек"

11 сентября 2017, 12:04 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. Опубликованы варианты эпосов "Манас", "Семетей", "Сейтек", записанные у манасчы Молдобасана Мусулманкулова, Багыша Сазанов, Мамбета Чокморов, Тоголок Молдо, Жаныбая Кожекова. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Академии наук (НАН) КР.

Как отмечается, данные рукописи находятся на хранении в Рукописном Фонде НАН КР.

Тексты эпосов опубликованы согласно рукописям без внесения каких-либо изменений. Издание дополнено пояснениями по именам некоторых персонажей, встречающихся в сюжете, топонимов (географических названий), этнонимов (названий родов и народностей), а также ряда иностранных слов, пришедших из русского, фарси и арабского языков.

Вариант, записанный у Молдобасана Мусулманкулова - наибольший по объему из числа хранящихся в Рукописном фонде. Запись трилогии "Манас" из уст сказителей-манасчы осуществлялась начиная с 1935 года. Общее количество строк только первой части трилогии составляет 61773 строк. Всего же (все три части) содержат порядка 203 тысяч строк. Рукопись варианта Молдобасана Мусулманкулова хранится в Фонде за номерами с 65-го по 76-ой и составляет 11 тетрадей, записанных кириллицей (чернилами).

Работа по ведению записи была проведена учёными С.Байсаловым, А.Тайгуреновым, И.Абдракмановым и К.Кыдырбаевой во время Великой Отечественной Войны и увидела свет только по прошествии более чем семидесяти лет.

Публикация данного издания стала возможна благодаря директору Института языка и литературы (ИЯЛ) им.Ч.Айтматова НАН КР академику А.Акматалиеву и сотрудникам Отдела манасоведения ИЯЛ НАН КР и Рукописного фонда.

Ранее научные сотрудники Института издали варианты Сагымбая Орозбакова и Саякбая Каралаева без изменений и сокращений, которые были произведены в соответствии с идеологией советского периода.