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Кыргызстан и Китай реализуют совместные проекты по сохранению историко-культурного наследия

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447104-ru.html

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11 сентября 2017, 12:14       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. Республиканская инспекция по охране памятников истории и культуры и Академия Дуньхуана заключили меморандум о реализации проектов по изучению, сохранению и развитию историко-культурного наследия.
При участии министра культуры, информации и туризма КР Тугелбая Казакова, состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между директором Республиканской инспекции по охране памятников истории и культуры Айсин Дуйшеналиевой и Академией Дуньхуана КНР.
В ходе церемонии подписания Казаков отметил, что Министерством культуры, информации и туризма КР придается важное значение сотрудничеству между Республиканской инспекцией по охране памятников истории и культуры и Академией Дуньхуана.
"Это не только стимулирует культурные обмены, но и укрепляет сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном в рамках проекта "Экономический пояс Шёлкового пути", который призывает к выработке новых механизмов регионального экономического партнерства для процветания наших стран, содействует миру и устойчивому развитию", - отметил Казаков.
В Меморандуме говорится, что в целях содействия проведения археологического исследования, обмена и развития техники в сфере охраны историко-культурного наследия, и управленческого опыта, стимулирующие гуманистические обмены и сотрудничество между КНР и КР, стороны путем дружественных переговоров пришли к соглашению по начинанию работ в следующих областях:
1. Стороны путем переговоров могут выбирать важное историко-культурное наследие Шелкового пути в Кыргызстане, совместно начинать археологическое исследование и раскопки объектов в проекте, выявить ценность историко-культурного наследия в отношении изучения кыргызской национальной истории и культуры, также истории Шелкового пути.
2. Совместно начинать программы по защите и планированию, демонстрации и образованию, с помощью создания археологического парка и музеи, способами использования цифровых технологий, охранять основу историко-культурного наследия и окружающей среды для демонстрации и распространения ценности историко-культурного наследия между народами.
3. Развертывать деятельность научных работ в области археологии, реставрации и охраны памятников истории и культуры, оцифровки и документации. Укреплять сотрудничество между учеными и специалистами обеих сторон в форме совместного проведения научных исследований, заседаний и проектов по исследованию путем взаимного обмена ученых и специалистов.
4. Проводить тренинги для молодых кадров-специалистов, обладающих определенными профессиональными знаниями и навыками и направлять их на практику с продолжительным развитием навыков в сфере охраны и использования историко-культурного наследия.
Меморандум был заключен кыргызской и китайской стороной сроком на пять лет.
Справка. Республиканская инспекция по охране памятников истории и культуры Министерства культуры, информации и туризма КР осуществляет функции по охране и защите памятников истории и культуры. Историко-культурное наследие КР имеют значимую ценность для изучения кыргызской национальной истории и культуры, а также обладает важной справочной ценностью для исследования, культурного обмена, слияния национальностей и развития отношений между странами вдоль Шелкового пути.
Академия Дуньхуана является некоммерческой научной организацией по управлению и исследованию культурного наследия. Учредителем является Правительство Китайской Народной Республики. В соответствии с возложенными на нее обязанностями Академия Дуньхана осуществляет функции по охране, исследованию и развитию всемирного культурного наследия как Пещера Могао, Пещера Майцзишань в г.Тяньшуй, Пещера Биньлинсы, обеспечивает организацию специальной защиты исторических памятников в провинции Ганьсу, Пещера Юйлинь в г. Гуачжоу, Буддийская пещера в г. Дуньхуан, Северный каменный храм в г. Циньън. За свою 73-летнюю историю своего развития, Академия Дуньхуана накопила огромный опыт и достижения по охране, исследованию и демонстрации культурного наследия.

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