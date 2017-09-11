Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Врач водворен в ИВС — дело о попытке изнасилования девочки в больницеВрач водворен в ИВС — дело о попытке изнасилования девочки в больницеКыргызстан и Китай реализуют совместные проекты по сохранению историко-культурного наследияКыргызстан и Китай реализуют совместные проекты по сохранению историко-культурного наследия

Работа оператора в фильме "Завещание отца" признана лучшим на МКФ в Якутске

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rabota-op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447103-ru.html

Похожие новости

Правительство КР и Центерра подписали соглашение по улучшению экологических условий на Кумторе

Моим первым шагом станет разработка программы обеспечения населения районов и сел работой - С.Жээнбеков:

Члены УИК будут работать на выборах с арендованными планшетами

Сотрудники мобильного оператора О! стали донорами

Правоохранительные органы проводят работу по недопущение терактов в день выборов, - глава республиканского штаба по проведению выборов

11 сентября 2017, 12:17       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. По итогам V Якутского Международного кинофестиваля кинокартина кыргызских режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу "Завещание отца" удостоилась приза "За лучшую операторскую работу" им. оператора Иннокентия Аммосова. Об этом сообщила киновед Чолпон Идрисова.
Кинофестиваль проходил в Якутске с 6 по 10 сентября. Фильм участвовал в основном конкурсе фестиваля. Отметим, что это третья по счету награда "За лучшую операторскую работу" фильма. Ранее приз в этой номинации фильм получил в рамках Национальной кинопремии "Ак Илбирс" и на МКФ в Дурбане (ЮАР).
Напомним, что оператором - постановщиком фильма является кинооператор, режиссер Акжол Бекболотов (ныне директор киностудии Айтыш Фильм). А.Бекболотов является выпускником Кыргызско-Турецкого Университета "Манас", отделения кино, радио и ТВ. Он проработал оператором во многих короткометражных и полнометражных в картинах, как "Прикосновение", "Чужой", "Аян", "Форс-мажор", "Письмо Деду Морозу", "Кайрат", "Неоконченные сны", "Мальчик, бегущий к огню", "Бабье лето", "Старый холостяк", "Курманжан Датка", "Под небесами", "Жат" (Казахстан) и тд. Сейчас, он выступает оператором-постановщиком первого кыргызского мюзикла режиссера А.Дайырбекова "Песнь древа".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум