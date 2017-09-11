Работа оператора в фильме "Завещание отца" признана лучшим на МКФ в Якутске

11 сентября 2017, 12:17 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. По итогам V Якутского Международного кинофестиваля кинокартина кыргызских режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу "Завещание отца" удостоилась приза "За лучшую операторскую работу" им. оператора Иннокентия Аммосова. Об этом сообщила киновед Чолпон Идрисова.

Кинофестиваль проходил в Якутске с 6 по 10 сентября. Фильм участвовал в основном конкурсе фестиваля. Отметим, что это третья по счету награда "За лучшую операторскую работу" фильма. Ранее приз в этой номинации фильм получил в рамках Национальной кинопремии "Ак Илбирс" и на МКФ в Дурбане (ЮАР).

Напомним, что оператором - постановщиком фильма является кинооператор, режиссер Акжол Бекболотов (ныне директор киностудии Айтыш Фильм). А.Бекболотов является выпускником Кыргызско-Турецкого Университета "Манас", отделения кино, радио и ТВ. Он проработал оператором во многих короткометражных и полнометражных в картинах, как "Прикосновение", "Чужой", "Аян", "Форс-мажор", "Письмо Деду Морозу", "Кайрат", "Неоконченные сны", "Мальчик, бегущий к огню", "Бабье лето", "Старый холостяк", "Курманжан Датка", "Под небесами", "Жат" (Казахстан) и тд. Сейчас, он выступает оператором-постановщиком первого кыргызского мюзикла режиссера А.Дайырбекова "Песнь древа".