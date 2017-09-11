Жээнбеков считает, что иные популисты сулят золотые горы, раздают пустые обещания

11 сентября 2017, 12:25 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что "иные популисты без зазрения совести сулят золотые горы, раздают пустые обещания, скромные достижения преподносят как победу над сложнейшей задачей". "Иногда начинаешь думать о том, что, пожалуй, нелишне было бы иногда и уметь хвастаться, превозносить свои заслуги. Что поделать, если Бог не наделил такими способностями? Никогда не любил хвастовство", отметил Сооронбай Жээнбеков во время встречи с избирателями Кочкорского района Нарынской области.

"Немецкий государственный деятель Отто фон Бисмарк утверждал, что "никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов". Сейчас обещания раздаются направо и налево. Я вас призываю не поддаваться пустым обещаниям или искушению продать голос за деньги. Не будем торговать будущим наших детей!", призвал избирателей кандидат в президенты.

Далее он рассказал в каком состоянии принял экономику, заняв пост премьер –министра Кыргызстана. "В настоящее время экономический кризис во всем мире продолжает свое наступление. Но, несмотря на это, мы сумели добиться экономического роста. Приведу лишь один пример. Объем экспорта, который в прошлом году упал на 13%, за 7 месяцев нынешнего года вырос на 30%. В апреле 2016 года, когда я только приступил к должности премьер-министра, ВВП упал на 4,9%, промышленность – на 26%. За шесть месяцев 2017 года ВВП вырос на 6,4%, промышленность – на 31,6%", подчеркнул Жээнбеков.

По его словам, Кыргызстан начинает пожинать плоды вступления в Евразийский экономический союз.

"Наши трудовые мигранты в России уже обладают равными с местными гражданами правами и имеют возможность устраиваться на хорошие должности, исходя из своих способностей и уровня образования. Мало мигрантов, кто был бы занят на низкоквалифицированной и низкооплачиваемой работе. Нами выполнена большая работа по интеграции экономики в ЕврАзЭС. Уже готова инфраструктура для экспорта – систему фитосанитарного, ветеринарного контроля приводим в соответствие с международными стандартами, обновлены лаборатории и пропускные пункты на границах. Снят фитосанитарный контроль на границе с Казахстаном", - рассказал избирателям Жээнбеков.