Правительство КР сняло все вопросы по Кумтору

11 сентября 2017, 11:49 Комментарии

По границам с Узбекистаном вопрос решен, по "Кумтору" тоже

Кажется, правительство Жээнбекова и Исакова утерло нос оппозиционерам. А с другой стороны, без политического популизма выполнило свой главный функционал – действовало в национальных интересах. Об этом, в частности, говорит отечественный известный политолог Марс Сариев.

"Говоря о достигнутых с Узбекистаном и "Кумтором" договоренностях, нужно признать, что это большое, хорошее достижение, адекватная работа нашего правительства. А ведь это были два основных вопроса, к которым апеллировала оппозиция. Все эти моменты сняты. Так что да, конечно, новость, в частности, о достигнутом компромиссе с "Центеррой" - хорошая. Тем более что шантажировать "Кумтор", как это делали некоторые политики, совершенно бессмысленно", - считает Сариев.

"Мы бы ничего не добились, выиграть Международный арбитраж мы бы не смогли. И больших уступок ожидать также не стоило было. Так что наше правительство добилось, взяло все, что можно было. Да, это очень сильный ход со стороны правительства", - говорит политолог.

Главное, добавляет он, чтобы впредь кабинет министров, как и "Кумтор", выполнял взятые обязательства и не пытался оспорить достигнутое соглашение.

Ну а помимо того, что это политико-экономический вопрос, на самом деле это шанс для экологии Иссык-Кульской области "встать на ноги".

По итогам переговоров стороны намереваются полностью урегулировать взаимные экологические судебные иски в Кыргызской Республике и Международном арбитраже в городе Стокгольме (Швеция).

В рамках достигнутых договорённостей компания "Центерра Голд Инк." готова направить 50 миллионов долларов США во вновь создаваемый Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Данные средства, в первую очередь, планируется использовать для модернизации и строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль. Тут надо отметить, что все экологи и простые граждане замерли в ожидании – неужели с этими очистными сооружениями на озере будет наведен порядок?!

Кроме того, будет увеличен установленный Соглашением 2009 года ежегодный экологический платеж с 310 тысяч долларов США до 3 миллионов. А со стороны ЗАО "Кумтор Голд Компани" будут выполнены все рекомендации компании AMEC, которая ранее привлекалась правительством КР в качестве независимого международного экологического консультанта.

В рамках социального партнерства канадские инвесторы готовы выделить и профинансировать 10 миллионов долларов США на модернизацию и техническое оснащение Онкологического центра республики.

Средства трастового Фонда рекультивации будут перемещены из Великобритании в финансовые учреждения Кыргызской Республики с ежегодным пополнением на 6 миллионов долларов США до той суммы, которая необходима для полной последующей рекультивации рудника после его закрытия (но не менее 69 миллионов долларов США).

"Центерра Голд Инк." также заявляет о готовности осуществлять новые существенные инвестиции в геологоразведку новых площадей в Кыргызской Республике с последующим совместным освоением месторождений через создание совместных предприятий с кыргызской стороной.

По оценкам независимых экспертов, заключение договоренностей с канадской стороной окажет значительное позитивное влияние на инвестиционный климат в республике, а также повысит стоимость пакета Кыргызской Республики в "Центерра Голд Инк.".

Отметим, в ратификации парламентом соглашение не нуждается.