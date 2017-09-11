Департамент водоснабжения предлагают преобразовать в госпредприятие

11 сентября 2017, 12:03 Комментарии

Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госстрое предлагают преобразовать в государственное предприятие. Такое предложение было озвучено сегодня, 11 сентября, на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Как сказал депутат Алмазбек Эргешов ("Кыргызстан"), водоснабжение необходимо по всей стране, и чтобы заключать соглашения по кредитам, нужен отдельный государственный орган. "Нужно рассмотреть преобразования в госпредприятия, потому что, как выяснилось, ранее взятые кредиты по водоснабжению как иголка в стоге сена: кредит взяли, работа не сделана, ответственных нет", - добавил он.

Также депутат отметил, что госпредприятие могло бы заниматься политикой в этой области, в том числе и изучать опыт других стран, чтобы снабдить питьевой водой всю страну.

Отметим, сегодня комитет рассматривает ратификацию четырех кредитных соглашений между правительством КР и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на водоснабжение городов Узген (Ошская область), Токтогул (Джалал-Абадская область), Майлуу-Суу (Джалал-Абадская область) и Балыкчы (Иссык-Кульская область).