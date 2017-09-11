После пьянки мужчину сбросили с моста на Ошском рынке. Он разбился о камни

11 сентября 2017, 12:00 Комментарии

Пьяная ссора на мосту на территории Ошского рынка закончилась убийством. По сообщению пресс-службы столичного ГУВД, преступление произошло 8 сентября.

В материалах следствия указывается, что в милицию поступило сообщение о том, что в реке Ала-Арча лежит труп мужчины. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей инцидента. В итоге выяснилось, что мужчины вместе распивали спиртные напитки, однако в какой-то момент между ними возник конфликт. Трагедия произошла на пересечении улиц Токтогула и Кулиева.

"Задержанный ударил погибшего кулаком и сбросил его с моста, в результате чего мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. В настоящее время устанавливается личность погибшего, так как при нем не было обнаружено документов. А задержанный его знает мало, в частности, откуда и кто он", - сообщил начальник пресс-службы ГУВД г. Бишкек Адыл Оморов.

В настоящее время подозреваемый помещен в ИВС, возбуждено уголовное дело по статье 97 ("Убийство") УК КР. Ведется следствие.