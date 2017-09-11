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Два комитета ЖК одобрили получение кредитов от ЕБРР на водоснабжение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366108_dv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447098-ru.html

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ЕБРР выделит 33 млн евро на водоснабжение в городах КР

Комитет ЖК одобрил соглашения по проектам реабилитации системы водоснабжения и канализации в 4 городах страны

11 сентября 2017, 12:11       Комментарии

Комитеты по бюджету и финансам, а также по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша одобрили в первом чтении ратификацию сразу четырех кредитных соглашений между правительством Кыргызстана и Европейским банком реконструкции и развития.
Отметим, общая стоимость четырех соглашений составляет 25,75 млн евро и 6,77 млн долларов (5,68 млн евро при курсе доллара 0,839 - прим. vb.kg).Финансовые условия кредитования ЕБРР на 15 лет, в том числе с трехлетним льготным периодом, с процентной ставкой Euribor+1% (с учетом плавающей ставки). Софинансирование правительства КР не предусмотрено
Кредит будет направлен на реабилитацию систем водоснабжения городов Узген (Ошская область), Токтогул (Джалал-Абадская область), Майлуу-Суу (Джалал-Абадская область) и Балыкчы (Иссык-Кульская область).
По итогам обсуждения депутаты двух комитетов одобрили соглашения и теперь они будут рассмотрены на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

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