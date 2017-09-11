Многие хотят голосовать в Бишкеке и Оше, а не по месту прописки, — ЦИК

11 сентября 2017, 11:53 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Многие кыргызстанцы решили проголосовать не по месту прописки, сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова на заседании Совета безопасности, посвященном президентским выборам.

К настоящему времени 42 тысячи граждан намерены голосовать по избирательному адресу, а не по месту регистрации.

"Больше всего таких случаев в Бишкеке и Оше. Мы связываем это с данными о студентах и межобластной миграции", - сообщила глава ЦИК.

Она отметила, что принят ряд мер для общественного контроля и открытости выборов: например, списки обновляются дважды в день. По словам Шайлдабековой, ранее форма №2 (заявление о голосовании по месту фактического проживания, а не прописки) рассматривалась как "скрытый подкуп", однако сейчас введены новые правила. Этот документ нужно подавать лично, и распечатывают его только на специальной бумаге.

Как отметил вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев, биометрические данные сдали 3 миллиона 55,4 тысячи кыргызстанцев.

"На 8 сентября в списке избирателей значатся 2 миллиона 935,3 тысячи человек. Из них 30,1 тысячи проголосуют впервые. За 10 дней до выборов станут известны окончательные списки", - сообщил Зилалиев.

Он добавил, что в идентификации избирателей будут задействованы 9 500 операторов.

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