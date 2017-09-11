Снайпер из Донбасса пыталась проникнуть в здание Верховного суда КР — ГУВД

11 сентября 2017, 11:58 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В здание Верховного суда КР пыталась проникнуть женщина с патроном, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Милиция задержала 40-летнюю женщину 8 сентября. У нее изъяли патрон калибра 7,62 миллиметра.

"Следствию задержанная призналась, что работала снайпером на Донбассе, но патрон, по ее словам, нашла в тире за Бишкеком. Эта информация сейчас проверяется. Также выясняется, почему она хотела проникнуть в здание суда", - рассказали в пресс-службе.

По данному факту завели уголовное дело.

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