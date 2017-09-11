Моим первым шагом станет разработка программы обеспечения населения районов и сел работой - С.Жээнбеков:

11 сентября 2017, 11:35 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Если буду избран президентом, моим первым шагом станет разработка программы обеспечения населения работой, исходя из условий проживания в районах или селах, заявил во время встречи с избирателями в Кочкорском районе Нарынской области кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. По его словам, народу нужны чистая питьевая вода, детские сады, школы, спортзалы, качественные дороги, доступные кредиты для сельского хозяйства.

"Правительство, возглавляемое мной, добилось снижения до 6% ставок кредитов, выдаваемых на перерабатывающую отрасль сельского хозяйства. А ставки ипотечного кредитования на государственное жилье были снижены с 14% до 10%, есть возможность снижения ставок еще на 2% – до 8%. В будущем по таким ставкам будут выдаваться ипотечные кредиты не только для работников бюджетной сферы – учителей, врачей, но и другим нашим гражданам, нуждающимся в жилье. Мы продолжим работу по увеличению доходной части бюджета. Для этого есть все возможности", отметил С. Жээнбеков. По его словам, в 2016 году налоговые доходы были увеличены на 11 млрд. сомов. В этом году расходная часть бюджета составила 151 млрд. сомов.

"Достаточно не воровать, не запускать руки в госказну, работать честно – и бюджет будет увеличиваться", заявил С.Жээнбеков.

Он рассказал, что его правительством была принята Концепция развития регионов. "Мы намерены начать работу с развития 20 пилотных городов на местах. Тогда мы сможем уравнять уровень жизни сел с городами, будут созданы новые рабочие места, резко сократятся внутренняя и внешняя миграция", подчеркнул С. Жээнбеков. Также он сообщил, что правительством, который он возглавлял, принята государственная программа по ирригации. При ее реализации будут освоены свыше 65 тыс. га новых орошаемых земель. Появятся новые населенные пункты, фермерские хозяйства. Будут созданы более 240 тыс. новых рабочих мест. "Согласно исследованиям экспертов, у нас можно обеспечить работой 30% населения на местах. В любом месте можно заниматься предпринимательством", подчеркнул С. Жээнбеков.

<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул.Абдрахманов, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 11.09.2017 г. </li> </ul>