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Полиция призвала жителей Флориды не пытаться застрелить ураган "Ирма"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/politciia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447094-ru.html

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Ураган "Ирма" усилился до максимальной категории

11 сентября 2017, 11:37       Комментарии

Бишкек, 11.9.17 /Кабар/. Полиция американского штата Флорида призвала местных жителей, собравшихся встретить ураган "Ирма" выстрелами, отказаться от этой затеи, пояснив, что таким образом можно усугубить ситуацию. Сообщение опубликовано в Twitter полицейского управления округа Паско.
"Вы не развернете его, к тому же это приведет к весьма опасным побочным эффектам", — отмечается в посте.
Ранее житель Флориды Рион Эдвардс (Ryon Edwards) создал в Facebookвстречу под названием "Застрелим ураган "Ирма"". Она была запланирована на 10 сентября в 10:00 по местному времени, поясняет Lenta.ru.
На момент публикации новости 26 тысяч человек заявили, что пойдут на мероприятие, 53 тысячи отметили, что интересуются. Некоторые спрашивали, можно ли кидаться в "Ирму" подушками.
В интервью BBC News 22-летний Эдвардс рассказал, что идея посетила его "из-за сочетания стресса и скуки" и он никак не ожидал столь масштабного отклика.
9 сентября ураган "Ирма" обрушился на Кубу. Ранее он прошелся над Пуэрто-Рико и островами, находящимися во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. Его жертвами стали не менее 22 человек. По данным газеты The Independent, во Флориде погибли три человека.

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