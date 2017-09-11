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Юный шахматист Султай Чынгыз завоевал три медали на чемпионате западной Азии

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/iunyi-sha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447093-ru.html

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11 сентября 2017, 11:40       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Юный спортсмен из Кыргызстана Султай Чынгыз завоевал три медали (2 серебра и 1 бронза) на чемпионате западной Азии по шахматам. Об этом сообщил президент федерации по шахматам КР Милан Турпанов.
Чемпионат проходит с 4 по 11 сентября в Шри-Ланке.
Султай Чынгыз во второй день соревнования по рапиду с 5 очками занял 3 место и стал обладателем бронзовой медали чемпионата.
По блицу шахматист из Кыргызстана выиграл 5 туров из 7 и стал обладателем бронзовой медали.
В классических шахматах организаторы решили объединить все возрастные группы в один большой Open турнир, где участвовали 187 шахматистов из 7 стран западной Азии. А после 9 туров распределить всех по очкам, по своим возрастным категориям.
Султай набрал 5 очков из 9, которые позволили ему стать вице-чемпионом западной Азии.

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