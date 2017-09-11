Жээнбеков: Обеспечение населения чистой питьевой водой – вопрос национальной безопасности

11 сентября 2017, 11:51 Комментарии

Обеспечение населения чистой питьевой водой – вопрос национальной безопасности. Об этом во время встречи с избирателями Кочкорского района Нарынской области кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбекова.

"Если народ удостоит меня доверия и я буду избран президентом, этот вопрос всегда в центре моего внимания! В ближайшие 5 лет все области Кыргызстана будут обеспечены чистой питьевой водой!", подчеркнул С.Жээнбеков.

По его словам, в рамках Стратегии обеспечения населения чистой питьевой водой в 650 населенных пунктахбудут построены, отремонтированы и сданы в эксплуатацию водные объекты. На эти цели необходимо 30 миллиардов сомов. Источник финансирования 19 миллиардов из них уже определен. Проводится работа по привлечению еще 6,7 млрд. сомов.

"В 2015 году в целях обеспечения населения чистой питьевой водой из республиканского бюджета было выделено 40 млн сомов. Моим правительством в прошлом году было выделено 100 млн сомов, а уже в этом году эта сумма была увеличена вдвое и доведена до 200 млн сомов", рассказал С. Жээнбеков.

<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул.Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 11.09.2017 г. </li> </ul>