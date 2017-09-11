Акын Идирис Айитбаев прибыл в Ош на подаренном ему президентом Узбекистана автомобиле

11 сентября 2017, 11:55 Комментарии

Ош, 11.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Акын-импровизатор Идирис Айитбаев 8 сентября прибыл в город Ош на подаренном ему президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым автомобиле Chevrolet Malibu.

Акына встретил и поздравил мэр Оша Айтмамат Кадырбаев, который отметил вклад Айитбаева в развитие и укрепление взаимоотношений между Кыргызстаном и Узбекистаном и пожелал ему удачи в творческом труде и дальнейших успехов. Вместе с акыном приехала его семья, которую также поприветствовал градоначальник.

В рамках мероприятия собравшиеся прочитали общую молитву с добрыми пожеланиями на будущее.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подарил кыргызскому акыну Идирису Айитбаеву автомобиль марки Chevrolet Malibu и квартиру.

7 сентября акыну были вручены ключи от автомобиля и ключи от квартиры акимом Андижанской области Шухратом Абдурахмоновым.

Айитбаев поблагодарил за подарки и под аккомпанемент комуза зачитал стихи и импровизации.

Трехкомнатная квартира в новом доме в Кургантюбинском районе Андижанской области также очень понравилась акыну. Акына встретили жители соседних домов, представители хокимиата, друзья и знакомые. Здесь он также исполнил для собравшихся ряд своих импровизаций, чем вызвал значительный восторг со стороны слушателей.