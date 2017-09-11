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Акын Идирис Айитбаев прибыл в Ош на подаренном ему президентом Узбекистана автомобиле

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/akyn-idir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447091-ru.html

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11 сентября 2017, 11:55       Комментарии

Ош, 11.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Акын-импровизатор Идирис Айитбаев 8 сентября прибыл в город Ош на подаренном ему президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым автомобиле Chevrolet Malibu.
Акына встретил и поздравил мэр Оша Айтмамат Кадырбаев, который отметил вклад Айитбаева в развитие и укрепление взаимоотношений между Кыргызстаном и Узбекистаном и пожелал ему удачи в творческом труде и дальнейших успехов. Вместе с акыном приехала его семья, которую также поприветствовал градоначальник.
В рамках мероприятия собравшиеся прочитали общую молитву с добрыми пожеланиями на будущее.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подарил кыргызскому акыну Идирису Айитбаеву автомобиль марки Chevrolet Malibu и квартиру.
7 сентября акыну были вручены ключи от автомобиля и ключи от квартиры акимом Андижанской области Шухратом Абдурахмоновым.
Айитбаев поблагодарил за подарки и под аккомпанемент комуза зачитал стихи и импровизации.
Трехкомнатная квартира в новом доме в Кургантюбинском районе Андижанской области также очень понравилась акыну. Акына встретили жители соседних домов, представители хокимиата, друзья и знакомые. Здесь он также исполнил для собравшихся ряд своих импровизаций, чем вызвал значительный восторг со стороны слушателей.

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