Комитет ЖК одобрил соглашения по проектам реабилитации системы водоснабжения и канализации в 4 городах страны

11 сентября 2017, 11:09 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам 11 сентября одобрил соглашения по проектам реабилитации системы водоснабжения и канализации в 4 городах страны - Майлуу-Суу, Балыкчы, Токтогул и Узген.

Проекты направлены на оказание помощи в реабилитации и расширении системы питьевого водоснабжения и канализации в городах путем:

(а) финансирования капитальных инвестиций;

(б) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций;

(с) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации программы корпоративного развития, социальной поддержки и участия заинтересованных сторон.

Проект состоит из следующих частей: часть A - капитальные инвестиции, часть B - техническое сотрудничество.