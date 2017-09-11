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Комитет ЖК одобрил соглашения по проектам реабилитации системы водоснабжения и канализации в 4 городах страны

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447090-ru.html

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11 сентября 2017, 11:09       Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам 11 сентября одобрил соглашения по проектам реабилитации системы водоснабжения и канализации в 4 городах страны - Майлуу-Суу, Балыкчы, Токтогул и Узген.
Проекты направлены на оказание помощи в реабилитации и расширении системы питьевого водоснабжения и канализации в городах путем:
(а) финансирования капитальных инвестиций;
(б) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации этих инвестиций;
(с) оказания консультационных услуг для подготовки и реализации программы корпоративного развития, социальной поддержки и участия заинтересованных сторон.
Проект состоит из следующих частей: часть A - капитальные инвестиции, часть B - техническое сотрудничество.

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