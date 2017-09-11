ЕБРР выделит 33 млн евро на водоснабжение в городах КР

11 сентября 2017, 11:15 Комментарии

Сегодня, 11 сентября, комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша рассматривает ратификацию сразу четырех кредитных соглашений между правительством Кыргызстана и Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщается, кредитное соглашение между сторонами предусматривает реабилитацию системы водоснабжения и канализации в городе Узген (Ошская область), Токтогул (Джалал-Абадская область), Майлуу-Суу (Джалал-Абадская область) и Балыкчы (Иссык-Кульская область).

Кредитное и грантовое соглашения между КР и ЕБРР подписаны 11 мая 2017 года в городе Никосия.

Общая стоимость четырех соглашений составляет 25,75 млн евро и 6,77 млн долларов (5,68 млн евро при курсе доллара 0,839 - прим. vb.kg.kg[/i]).Финансовые условия кредитования ЕБРР на 15 лет, в том числе с трехлетним льготным периодом, с процентной ставкой Euribor+1% (с учетом плавающей ставки). Софинансирование правительства КР не предусмотрено.

Как уточняется, в Майлуу-Суу стоимость проекта составляет 6,65 млн евро и $1,6 млн, в город Токтогул предоставляются 5,3 млн евро и $1,21 млн, а также в Балыкчы кредит составляет 5,3 млн евро и $1,21 млн и в Узген - 8,5 млн евро и $2,75 млн.