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ЕБРР выделит 33 млн евро на водоснабжение в городах КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366096_eb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447089-ru.html

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11 сентября 2017, 11:15       Комментарии

Сегодня, 11 сентября, комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша рассматривает ратификацию сразу четырех кредитных соглашений между правительством Кыргызстана и Европейским банком реконструкции и развития.
Как сообщается, кредитное соглашение между сторонами предусматривает реабилитацию системы водоснабжения и канализации в городе Узген (Ошская область), Токтогул (Джалал-Абадская область), Майлуу-Суу (Джалал-Абадская область) и Балыкчы (Иссык-Кульская область).
Кредитное и грантовое соглашения между КР и ЕБРР подписаны 11 мая 2017 года в городе Никосия.
Общая стоимость четырех соглашений составляет 25,75 млн евро и 6,77 млн долларов (5,68 млн евро при курсе доллара 0,839 - прим. vb.kg.kg[/i]).Финансовые условия кредитования ЕБРР на 15 лет, в том числе с трехлетним льготным периодом, с процентной ставкой Euribor+1% (с учетом плавающей ставки). Софинансирование правительства КР не предусмотрено.
Как уточняется, в Майлуу-Суу стоимость проекта составляет 6,65 млн евро и $1,6 млн, в город Токтогул предоставляются 5,3 млн евро и $1,21 млн, а также в Балыкчы кредит составляет 5,3 млн евро и $1,21 млн и в Узген - 8,5 млн евро и $2,75 млн.

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