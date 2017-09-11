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Новости Кыргызстана

Врача, обвиняемого в изнасиловании 12-летней, задержали и поместили в ИВСВрача, обвиняемого в изнасиловании 12-летней, задержали и поместили в ИВСУже 20 часов бушует пожар в Григорьевском ущелье Иссык-Кульской областиУже 20 часов бушует пожар в Григорьевском ущелье Иссык-Кульской области

Пятеро погибли. Два смертельных ДТП произошло на автодороге Бишкек - Ош

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366102_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447088-ru.html

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В Ошской области произошла авария. Госпитализированы 9 человек, есть жертвы

11 сентября 2017, 11:22       Комментарии

Накануне утром, 10 сентября, в Жайылском районе на 203-м километре трассы Бишке – Ош столкнулись автомобиль Honda Fit и грузовик Volvo. Погибли три человека. Как рассказали "ВБ" в пресс службе МЧС, на место выезжали спасатели, которые извлекли тела из искореженных машин и передали правоохранителям.
Другое ДТП произошло на 267-м километре автомагистрали в ночь на 11 сентября в Токтогульском районе. Автомобиль Volkswagen Golf 2 вылетел с дороги и упал в реку. Погибли два пассажира, водитель с различными травмами госпитализирован в ближайшую территориальную больницу.

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