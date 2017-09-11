Пятеро погибли. Два смертельных ДТП произошло на автодороге Бишкек - Ош

11 сентября 2017, 11:22 Комментарии

Накануне утром, 10 сентября, в Жайылском районе на 203-м километре трассы Бишке – Ош столкнулись автомобиль Honda Fit и грузовик Volvo. Погибли три человека. Как рассказали "ВБ" в пресс службе МЧС, на место выезжали спасатели, которые извлекли тела из искореженных машин и передали правоохранителям.

Другое ДТП произошло на 267-м километре автомагистрали в ночь на 11 сентября в Токтогульском районе. Автомобиль Volkswagen Golf 2 вылетел с дороги и упал в реку. Погибли два пассажира, водитель с различными травмами госпитализирован в ближайшую территориальную больницу.