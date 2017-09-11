Врача, обвиняемого в изнасиловании 12-летней, задержали и поместили в ИВС

11 сентября 2017, 11:25 Комментарии

Врача, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки, задержали и поместили в ИВС РОВД Кеминского района в субботу вечером, 9 сентября. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Подозреваемый задержан по статье 94 УПК КР. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 133 УК КР ("Развратные действия").

Напомним, ранее сообщалось, что 6 сентября утром дежурный врач больницы ввел девочке укол, а после попытался ее изнасиловать. Сейчас задержанный терапевт Центра общеврачебной практики города Орловки проходит по данному делу подозреваемым.

В настоящее время ведется следствие, назначен ряд экспертиз, отметили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.