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Врача, обвиняемого в изнасиловании 12-летней, задержали и поместили в ИВС

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366101_vr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447087-ru.html

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11 сентября 2017, 11:25       Комментарии

Врача, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки, задержали и поместили в ИВС РОВД Кеминского района в субботу вечером, 9 сентября. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
Подозреваемый задержан по статье 94 УПК КР. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 133 УК КР ("Развратные действия").
Напомним, ранее сообщалось, что 6 сентября утром дежурный врач больницы ввел девочке укол, а после попытался ее изнасиловать. Сейчас задержанный терапевт Центра общеврачебной практики города Орловки проходит по данному делу подозреваемым.
В настоящее время ведется следствие, назначен ряд экспертиз, отметили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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