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Чиновников предупредили не увлекаться краткосрочными кредитами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366103_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447086-ru.html

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11 сентября 2017, 11:38       Комментарии

Чиновников предупредили не увлекаться получением кредитов на короткие сроки, так как затем народу Кыргызстана будет нелегко их выплатить. Об этом парламентарии заявили сегодня, 11 сентября, на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.
Отметим, сегодня комитет рассматривает ратификацию четырех кредитных соглашений на водоснабжение городов Узген (Ошская область), Токтогул (Джалал-Абадская область), Майлуу-Суу (Джалал-Абадская область) и Балыкчы (Иссык-Кульская область).
Общая стоимость четырех соглашений составляет 25,75 млн евро и 6,77 млн долларов (5,68 млн евро при курсе доллара 0,839 - прим. vb.kg).Финансовые условия кредитования ЕБРР на 15 лет, в том числе с трехлетним льготным периодом, с процентной ставкой Euribor+1% (с учетом плавающей ставки). Софинансирование правительства КР не предусмотрено.
Во время обсуждения депутат Акылбек Жапаров отметил, что для льготного периода трех лет недостаточно, а для выплаты всего кредита не хватит 15 лет. "Возможно, крупные города и смогут выплатить их, но небольшим городам тяжело будет выплатить. А потом все это ложится на плечи бюджета. Поэтому нужно брать кредиты сроком не менее 20 лет", - добавил он.
Также депутат обратил внимание на проценты займов. Он считает, что 2% - это много для местных властей. Нужно стараться брать кредиты под низкие проценты, хотя бы под 0,75%. "Мы конечно поддержим ратификацию, но и вы должны постараться создать планы, чтобы местным властям не было тяжело выплачивать эти кредиты", - заметил он.
Аналогичное мнение выразили и другие депутаты, в частности, Алмазбек Эргешов и Кубанычбек Нурматов отметили, что перед тем, как брать кредиты на короткие сроки, нужно думать о народе, которому и придется их выплачивать.

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