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Уже 20 часов бушует пожар в Григорьевском ущелье Иссык-Кульской области

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447085-ru.html

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11 сентября 2017, 11:19       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. В Григорьевском ущелье Иссык-Кульской области пожар охватил порядка пяти гектаров сухотравия, сообщила пресс-служба МЧС.
© Фото / пресс-служба МЧС КРВ Григорьевском ущелье Иссык-Кульской области пожар охватил порядка пяти гектаров сухотравия Возгорание началось 10 сентября примерно в 14.30. Огонь тушат 43 сотрудника МЧС и 20 жителей ближайших сел.
В воскресенье вечером пожар локализовали на одном гектаре земли. Ночью работы были временно прекращены, в 6.30 тушение огня продолжилось.
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