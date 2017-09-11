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"Азия MIX" отжигает — видео Летнего кубка КВН целиком"Азия MIX" отжигает — видео Летнего кубка КВН целикомДля кыргызстанцев за рубежом ЦИК открыла 38 избирательных участковДля кыргызстанцев за рубежом ЦИК открыла 38 избирательных участков

В Кыргызстане на президентских выборах будет создано 2375 избирательных участков – ЦИК

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447084-ru.html

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11 сентября 2017, 11:09       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Кыргызстане на президентских выборах будет создано 2375 избирательных участков. Об этом заявила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова на заседании Совета безопасности под председательством президента Алмазбека Атамбаева, где рассматривается вопрос подготовки и проведения выборов.
По ее словам, в Бишкеке откроют 234 участка, из которых 33 являются дополнительными.
"Как уже ранее говорилось, по линии МИД будет открыто 37 участков. По остальным областям все остается, как и ранее. Новые участки отроются в Джалал-Абадской и Нарынской областях", - отметила она.
Кроме того, Шайлдабекова рассказала, что на момент окончания срока выдвижения кандидатуры заявления в ЦИК подали 59 человек.
"Из них 11 граждан были выдвинуты от партий. 9 сентября завершилась регистрация кандидатов. Всего зарегистрировано 13 кандидатов, 5 из них - от партий. 9 граждан отозвали свое заявление, отказано в регистрации 37. Двоим - в связи с не достижением 35-летнего возраста, троим - за не создание избирательного фонда соответствующим образом и в сроки, двоим отказано в связи с непогашенной судимостью, 21 не представили подписные листы. Еще 6 человек не предоставили сертификат о знании госязыка, 9 человек не зарегистрированы из-за недостоверности подписных листов", - пояснила она.

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