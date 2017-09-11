В Кыргызстане на президентских выборах будет создано 2375 избирательных участков – ЦИК

11 сентября 2017, 11:09 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Кыргызстане на президентских выборах будет создано 2375 избирательных участков. Об этом заявила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова на заседании Совета безопасности под председательством президента Алмазбека Атамбаева, где рассматривается вопрос подготовки и проведения выборов.

По ее словам, в Бишкеке откроют 234 участка, из которых 33 являются дополнительными.

"Как уже ранее говорилось, по линии МИД будет открыто 37 участков. По остальным областям все остается, как и ранее. Новые участки отроются в Джалал-Абадской и Нарынской областях", - отметила она.

Кроме того, Шайлдабекова рассказала, что на момент окончания срока выдвижения кандидатуры заявления в ЦИК подали 59 человек.

"Из них 11 граждан были выдвинуты от партий. 9 сентября завершилась регистрация кандидатов. Всего зарегистрировано 13 кандидатов, 5 из них - от партий. 9 граждан отозвали свое заявление, отказано в регистрации 37. Двоим - в связи с не достижением 35-летнего возраста, троим - за не создание избирательного фонда соответствующим образом и в сроки, двоим отказано в связи с непогашенной судимостью, 21 не представили подписные листы. Еще 6 человек не предоставили сертификат о знании госязыка, 9 человек не зарегистрированы из-за недостоверности подписных листов", - пояснила она.