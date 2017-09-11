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Евросоюз представил информацию о проектах, реализуемых в Джалал-Абадской области

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/evrosoiuz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447083-ru.html

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11 сентября 2017, 11:27       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Тумара Туратбекова – Кабар/. Делегаты из представительства Европейского союза (ЕС) в рамках пресс-тура рассказали и продемонстрировали журналистам проекты, нацеленные на развитие уровня жизни сельского населения, которые реализуются в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области.
Как сообщает проектный менеджер ЕС Карл Фросио, первоначальной задачей для представительства стала мобилизация местных ресурсов по устойчивому развитию и уменьшению бедности среди уязвимых слоев сельского населения.
"Для Европейского союза развитие сельских регионов является одним из самых главных направлений в Кыргызстане, в рамках которого большинство проектов расположены в Джалал-Абадской области", - отмечает Фросио.
В ходе пресс-тура были представлены новые теплицы, построенные в рамках проекта ЕС "Развитие малого и среднего бизнеса", реализуемые организацией "MSDSP KG" в Ала-Букинском районе.
Вторым пунктом стало село 1-ое Мая, где при экспертной поддержке зарубежных специалистов была развернута система капельного орошения и высажены новые яблоневые сады. Это стало возможным благодаря проекту ЕС "Инновационные инструменты и комплексные подходы получения дохода для повышения занятости сельского населения", которая реализуется австрийской некоммерческой организацией EcoHimal в партнерстве с местными НПО. Также охватывает еще три айыл окмоту Ала-Букинского района – Орукту, Ак-Коргон и Ала-Буку.
Кроме того, журналисты стали свидетелями того, как продвигается строительство электролиний в селе Айрытам, теплицы села Орукту, реконструированный ирригационный канал и завод по производству труб для систем капельного орошения из пластиковых отходов в селе Ала-Бука.

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