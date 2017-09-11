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Ботанический сад планируется восстановить как Азиатский горный сад – МОН КР

Источник:
http://kabar.kg/news/botaniche...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447082-ru.html

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11 сентября 2017, 11:14       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. На заседании межведомственной рабочей группы под председательством министра образования и науки (МОН КР) Гульмиры Кудайбердиевой были обсуждены План первоочередных мер на 2016-2017 годы и проект Концепции по восстановлению Ботанического сада как Азиатского горного сада. Об этом сообщает пресс-служба МОН КР.
В числе мер по восстановлению обсуждалось оснащение Ботанического сада системой видеонаблюдения, обеспечение пожарной безопасности, проведение ирригационной инфраструктуры, ремонт административных зданий и др. Было предложено организовать практические занятия для школьников и студентов и другие мероприятий на территории Ботанического сада.
При этом в ведомстве отмечают, что уже сейчас в Ботсаду на уровне школ и вузов проводятся различные акции. Так, студенты Кыргызского национального аграрного университета им.Скрябина, Бишкекского гуманитарного университета им.Карасаева, Кыргызско-Турецкого университета "Манас" на регулярной основе оказывают помощь Ботаническому саду.

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