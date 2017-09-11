Ботанический сад планируется восстановить как Азиатский горный сад – МОН КР

11 сентября 2017, 11:14 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. На заседании межведомственной рабочей группы под председательством министра образования и науки (МОН КР) Гульмиры Кудайбердиевой были обсуждены План первоочередных мер на 2016-2017 годы и проект Концепции по восстановлению Ботанического сада как Азиатского горного сада. Об этом сообщает пресс-служба МОН КР.

В числе мер по восстановлению обсуждалось оснащение Ботанического сада системой видеонаблюдения, обеспечение пожарной безопасности, проведение ирригационной инфраструктуры, ремонт административных зданий и др. Было предложено организовать практические занятия для школьников и студентов и другие мероприятий на территории Ботанического сада.

При этом в ведомстве отмечают, что уже сейчас в Ботсаду на уровне школ и вузов проводятся различные акции. Так, студенты Кыргызского национального аграрного университета им.Скрябина, Бишкекского гуманитарного университета им.Карасаева, Кыргызско-Турецкого университета "Манас" на регулярной основе оказывают помощь Ботаническому саду.