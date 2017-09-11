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Машина упала в овраг на трассе Бишкек-Ош, два человека погибли

Источник:
http://kabar.kg/news/mashina-u...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447081-ru.html

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11 сентября 2017, 11:18       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Автомашина Volkswagen Golf II упала в овраг на трассе Бишкек - Ош, два человека погибли, водитель госпитализирован, сообщили в пресс-службе МЧС.
Авария произошла 11 сентября примерно в 00.07 на 267 километре автотрассы в Токтогульском районе. Сообщается, что водитель потерял управление автомобилем, машина вылетела с дороги и упала в овраг.
Прибывшие спасатели доставили пострадавшего водителя в районную больницу. Тела погибших доставлены в морг.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.

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