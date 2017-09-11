11 сентября 2017, 11:26 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Спасатели второй месяц ищут тело утонувшего в реке Нарын рыбака, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

По ее данным, несчастный случай произошел 10 июля 2017 года. 31-летний житель села Жан-Булак Нарынского района ушел ловить рыбу в реке Нарын и пропал.

Проведенные за это время поисковые работы тела погибшего результатов не дели. На месте работают водолазы, работы продолжаются.

По официальным данным, с начала года в Кыргызстане утонули более 75 человек, около 20 из них - дети.

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