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Спасатели второй месяц ищут тело утонувшего в реке Нарын рыбака

Источник:
http://kabar.kg/news/spasateli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447080-ru.html

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11 сентября 2017, 11:26       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Спасатели второй месяц ищут тело утонувшего в реке Нарын рыбака, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По ее данным, несчастный случай произошел 10 июля 2017 года. 31-летний житель села Жан-Булак Нарынского района ушел ловить рыбу в реке Нарын и пропал.
Проведенные за это время поисковые работы тела погибшего результатов не дели. На месте работают водолазы, работы продолжаются.
По официальным данным, с начала года в Кыргызстане утонули более 75 человек, около 20 из них - дети.
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