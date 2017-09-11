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Кандидат в президенты С.Жээнбеков провел встречу с избирателями в Кочкорском районе

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/kandidat-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447079-ru.html

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11 сентября 2017, 11:29       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Кандитат в президенты Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в рамках своей агитационной кампании встретился с жителями Кочкорского района Нарынской области.
С.Жээнбеков поделился с избирателями своим видением дальнейшего развития страны, регионов. Он подчеркнул, что у Кыргызстана большой потенциал и есть все возможности, ресурсы для устойчивого развития. "Я детально знаю проблемы и вопросы каждого региона, знаю и пути их решения. Проработав более года премьер- министром, мне удалось решить немало вопросов социально-экономического развития страны" - подчеркнул С.Жээнбеков.
Он отметил, что объем экспорта, который по итогам 5 месяцев 2016 года упал на 13%, за 7 месяцев нынешнего года вырос на 30%. "В апреле 2016 года, когда я только приступил к должности Премьер-министра, ВВП упал на 4,9%, промышленность – на 26%. За 7 месяцев 2017 года ВВП вырос на 6,9%, промышленность – на 31,6%", - напомнил С.Жээнбеков.
"Вопросы ирригации, чистой питьевой воды, социальной сферы, культурного просвещения, спортивных достижений, безработицы и обеспечения жильем – я знаю, в чем нуждается народ", - отметил С.Жээнбеков.
После выступления, кандидат ответил на вопросы избирателей. Вопросы поступили в письменном виде. Большинство вопросов касалось улучшения социально-экономической сферы, ремонта дорог, выдачи льготных кредитов аграрникам, а также вопросы личного характера. С.Жээнбеков ответил на некоторые из них и пообещал, что каждый вопрос будет взят под контроль.
Также он отметил, что Кочкорский район взрастил немало легендарных личностей, среди которых видный государственный и общественный деятель Турдакун Усубалиев, с которым ему посчастливилось работать в парламенте.
Во встрече кроме местных жителей приняли участие представители интеллигенции, культуры и спорта.
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар",</li> <li>Адрес: Бишкек, ул.Абдрахманова, 175.</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 11.09.2017 г.</li> </ul>

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