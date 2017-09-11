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Легковушка и грузовик столкнулись на трассе Бишкек-Ош, погибли 3 человека

Источник:
http://kabar.kg/news/legkovush...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447078-ru.html

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11 сентября 2017, 11:31       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. На автодороге Бишкек – Ош вчера столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП три пассажира легковушки скончались на месте аварии.
По информации МЧС, авария произошла примерно в 06:25 на 203 километре дороги. Автомобиль "Хонда Фит" столкнулся с тяжелогрузом "Вольво". Трое пассажиров легкового транспорта скончались на месте.
Сообщается, что на место аварии выехала пожарная служба, которая и передала тела погибших сотрудникам МВД.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.

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