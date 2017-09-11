Члены УИК будут работать на выборах с арендованными планшетами

11 сентября 2017, 10:56 Комментарии

На президентских выборах Центризбирком введет ряд нововведений. Об том сегодня, 11 сентября, на заседании Совета безопасности сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она рассказала, что в этом году отслеживание и публикация данных о ходе выборов будут предоставлены в более мобильном и оперативном режиме.

Также она отметила, что в этом году операторов избирательных участков обучали не зарубежные специалисты, чем ЦИК корили ранее, а уже местные сертифицированные специалисты.

Также показатели о ходе выборов будут лучше визуализированы.

"Итоги голосования будут лучше визуализированы, будет интерактивная карта и можно будет через картографические показатели получать информацию об итогах голосования", - сказала она.

Сразу после ручного подсчета данные в автоматическом режиме будут выложены на сайте ЦИК.

"Это произойдет в течение 2-3 часов после завершения голосования", - отметила она.

Кроме того, утверждены новые стандарты работы участковых комиссий. Членам УИК выданы планшеты для оперативности.

"Нам не удалось полностью обеспечить их планшетами и мы арендовали их, но обеспечили 45% участковых комиссий", - сказала Шайлдабеква.