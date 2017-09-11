Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +24°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Ошской области произошла авария. Госпитализированы 9 человек, есть жертвыВ Ошской области произошла авария. Госпитализированы 9 человек, есть жертвыГолосуйте за достойного кандидата в президенты КР!Голосуйте за достойного кандидата в президенты КР!

Члены УИК будут работать на выборах с арендованными планшетами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366099_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447077-ru.html

Похожие новости

Работа оператора в фильме "Завещание отца" признана лучшим на МКФ в Якутске

В Кыргызстане на президентских выборах будет создано 2375 избирательных участков – ЦИК

На проведение выборов президента заложено 671 млн 502 тыс. сомов, - ЦИК

Вице-премьер Зилалиев рассказал на Совбезе о подготовке к президентским выборам

Правоохранительные органы проводят работу по недопущение терактов в день выборов, - глава республиканского штаба по проведению выборов

11 сентября 2017, 10:56       Комментарии

На президентских выборах Центризбирком введет ряд нововведений. Об том сегодня, 11 сентября, на заседании Совета безопасности сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Она рассказала, что в этом году отслеживание и публикация данных о ходе выборов будут предоставлены в более мобильном и оперативном режиме.
Также она отметила, что в этом году операторов избирательных участков обучали не зарубежные специалисты, чем ЦИК корили ранее, а уже местные сертифицированные специалисты.
Также показатели о ходе выборов будут лучше визуализированы.
"Итоги голосования будут лучше визуализированы, будет интерактивная карта и можно будет через картографические показатели получать информацию об итогах голосования", - сказала она.
Сразу после ручного подсчета данные в автоматическом режиме будут выложены на сайте ЦИК.
"Это произойдет в течение 2-3 часов после завершения голосования", - отметила она.
Кроме того, утверждены новые стандарты работы участковых комиссий. Членам УИК выданы планшеты для оперативности.
"Нам не удалось полностью обеспечить их планшетами и мы арендовали их, но обеспечили 45% участковых комиссий", - сказала Шайлдабеква.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум