Для кыргызстанцев за рубежом ЦИК открыла 38 избирательных участков

11 сентября 2017, 11:07 Комментарии

В Кыргызстане сформировано 2 375 избирательных участков. Об этом сегодня, 11 сентября, на заседании Совета безопасности сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

На президентских выборах в общей сложности будут работать 2 375 участков, 234 из них созданы в Бишкеке. Для кыргызстанцев за рубежом открыто 38 избирательных участков. В основном они будут работать в посольствах и консульствах КР.

Общая смета расходов на проведение выборов составляет более 671 млн сомов. Из этой суммы 538 млн сомов рассчитаны на первый тур выборов. Для второго тура предусмотрены 132 млн сомов.