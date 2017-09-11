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Новости Кыргызстана

В Кыргызстане на президентских выборах будет создано 2375 избирательных участков – ЦИКВ Кыргызстане на президентских выборах будет создано 2375 избирательных участков – ЦИК10.59: как муж запретил бишкекчанке делать операцию из-за врача-мужчины10.59: как муж запретил бишкекчанке делать операцию из-за врача-мужчины

Для кыргызстанцев за рубежом ЦИК открыла 38 избирательных участков

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366100_dl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447076-ru.html

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В Кыргызстане на президентских выборах будет создано 2375 избирательных участков – ЦИК

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В Кыргызстане 15 октября будут открыты 2304 избирательных участка

Кыргызстанцы не примут итоги нечестных выборов президента — Атамбаев

11 сентября 2017, 11:07       Комментарии

В Кыргызстане сформировано 2 375 избирательных участков. Об этом сегодня, 11 сентября, на заседании Совета безопасности сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
На президентских выборах в общей сложности будут работать 2 375 участков, 234 из них созданы в Бишкеке. Для кыргызстанцев за рубежом открыто 38 избирательных участков. В основном они будут работать в посольствах и консульствах КР.
Общая смета расходов на проведение выборов составляет более 671 млн сомов. Из этой суммы 538 млн сомов рассчитаны на первый тур выборов. Для второго тура предусмотрены 132 млн сомов.

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