Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +24°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

10.59: как муж запретил бишкекчанке делать операцию из-за врача-мужчины10.59: как муж запретил бишкекчанке делать операцию из-за врача-мужчиныЧлены УИК будут работать на выборах с арендованными планшетамиЧлены УИК будут работать на выборах с арендованными планшетами

В Ошской области произошла авария. Госпитализированы 9 человек, есть жертвы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366090_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447075-ru.html

Похожие новости

После пьянки мужчину сбросили с моста на Ошском рынке. Он разбился о камни

Евросоюз представил информацию о проектах, реализуемых в Джалал-Абадской области

Пятеро погибли. Два смертельных ДТП произошло на автодороге Бишкек - Ош

Уже 20 часов бушует пожар в Григорьевском ущелье Иссык-Кульской области

На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка

11 сентября 2017, 10:58       Комментарии

В минувшие выходные, в ночь с 9 на 10 сентября, в Ошской области произошло ДТП. По сообщению областного УВД, авария произошла в селе Кыргыз-Чек на 657-м километре автодороги Бишкек - Ош.
Столкнулись три автомобиля марок "Хонда", "Мерседес" и "Опель", пострадали 9 человек. Кроме того, в больнице от полученных травм скончалась 50-летняя женщина. По информации правоохранителей, пострадавшие являются жителями Ошской и Джалал-Абадской областей.
"Примерно 01.20 10 сентября водитель автомашины "Мерседес" не справился с управлением и столкнулся с "Опель-Вектра", после чего ударил еще и машину "Хонда". В результате аварии пятеро пассажиров "Мерседеса" были госпитализированы, в "Опеле" госпитализированы двое человек и одна пассажирка К.К. скончалась в больнице", - сообщили в УВД Ошской области.
На данный момент ведется следствие, назначен ряд экспертиз, отметили в УВД.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум