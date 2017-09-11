В Ошской области произошла авария. Госпитализированы 9 человек, есть жертвы

11 сентября 2017, 10:58 Комментарии

В минувшие выходные, в ночь с 9 на 10 сентября, в Ошской области произошло ДТП. По сообщению областного УВД, авария произошла в селе Кыргыз-Чек на 657-м километре автодороги Бишкек - Ош.

Столкнулись три автомобиля марок "Хонда", "Мерседес" и "Опель", пострадали 9 человек. Кроме того, в больнице от полученных травм скончалась 50-летняя женщина. По информации правоохранителей, пострадавшие являются жителями Ошской и Джалал-Абадской областей.

"Примерно 01.20 10 сентября водитель автомашины "Мерседес" не справился с управлением и столкнулся с "Опель-Вектра", после чего ударил еще и машину "Хонда". В результате аварии пятеро пассажиров "Мерседеса" были госпитализированы, в "Опеле" госпитализированы двое человек и одна пассажирка К.К. скончалась в больнице", - сообщили в УВД Ошской области.

На данный момент ведется следствие, назначен ряд экспертиз, отметили в УВД.