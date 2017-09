10.59: как муж запретил бишкекчанке делать операцию из-за врача-мужчины

11 сентября 2017, 10:59 Комментарии

А вы знаете, по какой причине умер в самом расцвете сил 43-летний композитор Александр Скрябин? Он скончался потому, что решил выдавить на лице небольшой прыщик. На месте фурункула вырос карбункул, произошло заражение крови, и вот вдова Александра Николаевича навещает его могилу на Новодевичьем кладбище...

Оказывается, шутить с воспалениями опасно и в наше время. Один мой товарищ долго терпел аллергию на лице, вызванную бритьем. Когда к этому добавился нарыв под губой, он обреченно вздохнул и продолжил мазать прыщик чем ни попадя. А проснувшись в одно "прекрасное" утро, едва смог "вместить" опухшее лицо в зеркало.

"В челюстно-лицевую, к хирургу, срочно!" - замахал на него руками терапевт в ближайшей поликлинике. В тот день в челюстно-лицевом отделении больницы был аншлаг. Очередь пищала, вздыхала и стонала. Наш герой понял, что среди этих мучеников ему придется провести несколько часов, и погрузился в телефон.

На ту троицу - муж, жена и ребенок - обратили внимание все. Во-первых, потому что она была облачена в черное мусульманское одеяние, где открытыми остаются только глаза (это пока еще редкость для Бишкека). Во-вторых, младенец плакал так надрывно и жалобно, что люди поеживались. И в-третьих, в глазах матери было столько страданий, что ее без разговоров согласились пропустить вперед.

В общем, история такова: у девушки несколько дней адски болел зуб мудрости, который нужно было срочно, очень срочно удалять. Однако ее муж, не обнаружив среди врачей-хирургов женщины, запретил супруге ложиться на операционный стол перед мужчиной. Запретил, понимаете?! Сопровождаемые ошарашенными взглядами толпы, они ушли.

Расскажу про свой опыт: мне проблемный зуб мудрости удалили вовремя. Я лежала одна, беззащитная перед тремя хирургами и про себя молилась, чтобы мне не вывихнули челюсть: выковырять все извилистые корни может только физически крепкий человек. Не представляю, чтобы это было по силам какой-нибудь даме.

Ах да, ничего эротичного там не было. Едва ли в стране найдется мужчина, у которого загорятся глаза при виде сочащейся из десны крови.

Не хочу комментировать чужие убеждения, но вам не кажется, что тут что-то не то? Для меня такой поступок мужа - просто жестокость. И дело тут не в религии, а в том, что кое-кто понимает жизнь уж очень по-своему.

А моего знакомого успешно вылечили, правда, он неделю ходил перебинтованный и с маской.

Теперь к новостям: за кресло лидера Кыргызстана поборются 13 человек. Изначально их было в 4 раза больше.

Кыргызстанка Валентина Шевченко не стала чемпионкой мира по UFC в легчайшем весе. Она проиграла бразильянке Аманде Нуньес.

Сегодня без света останутся два жилмассива Бишкека: электроэнергии не будет в "Красном строителе" и "Дордое".

В субботу весь мир отмечал Всемирный день красоты. Sputnik провел в честь праздника необычный эксперимент.

Про бензин: Аи-95 стоит 41,2 сома, 92-й продают по 38,6. "Дизель" оценили в 36,6 сома.

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 68,8 сома, а покупают по 68,6. Рубль стоит сом и 19 тыйынов, тенге - 20 тыйынов.

Про погоду: сегодня в Бишкеке дождя не будет, а воздух прогреется до +28.

На этом у меня все. Всем отличного понедельника!

В стране 10.59.

С уважением Асель Минбаева.

