"Азия MIX" отжигает — видео Летнего кубка КВН целиком

11 сентября 2017, 11:10 Комментарии

Кубок был разыгран 1 июля, а в воскресенье, 10 сентября, зрителям представили телеверсию игры. За главный трофей сражались три чемпиона Высшей лиги - "Азия MIX", "Город Пятигорск", Сборная Камызякского края, а также специально возрожденная команда "Казахи".

Всего было сыграно три конкурса - "Визитка", "Биатлон" и "Музыкальное домашнее задание". Команды шутили об ЭКСПО-2017, цитировали президента РК Нурсултана Назарбаева, вспоминали о многоженстве и пели на казахском языке. Кубок выиграли "Казахи".

Летний кубок КВН - ежегодная игра между чемпионами Высшей лиги последних лет.

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