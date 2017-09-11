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Вице-премьер Зилалиев рассказал на Совбезе о подготовке к президентским выборам

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447072-ru.html

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Кыргызстанцы не примут итоги нечестных выборов президента — Атамбаев

11 сентября 2017, 10:36       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. На президентских выборах будет введена дополнительная система идентификации избирателя. Об этом на заседании Совета безопасности под председательством президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сообщил вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, граждан будут идентифицировать не только по отпечаткам пальцев, но и по биометрии лица.
Также Зилалиев отметил, что с 1 октября по всей республике начнут тестирование системы и оборудования.
"Для идентификации избирателей на предстоящих выборах будет использовано 5 тыс 546 комплектов оборудования. Также 5 тыс 370 автоматически считывающих урн. На 8 сентября число избирателей составляет 2 млн 935 тыс 293 человека. 5 октября будет составлен окончательный список избирателей, проживающих за рубежом", - сказал он.
Всего безопасность и правопорядок в день выборов будут обеспечивать более 9 тыс сотрудников правоохранительных органов и более 9 тыс народных дружинников.
Он рассказал, что обеспечение электроэнергией в день голосования является одним из основных приоритетов.
"Сейчас всеми компаниями проводится работа по проведению ремонта линий электропередач на избирательных участках", - добавил он.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Всего за пост главы государства будут бороться 13 кандидатов.

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