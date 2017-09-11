Кыргызстанцы завоевали 7 медалей на чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане

11 сентября 2017, 10:40 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсмены из Кыргызстана завоевали 7 медалей на чемпионате мира по тогуз коргоолу, который прошел в Астане (Казахстан). Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

В чемпионате мира участвовали спортсмены из более чем 20 стран мира.

Как сообщает Федерация тогуз коргоола КР, в копилке сборной Кыргызстана 1 золотая, 3 серебряных, 3 бронзовых наград.

Золото на счету Кубанычбека Ибрагимова, который оказался лучшим в блице и завоевал звание чемпиона мира.

В последний день соревнований в дисциплине "рапид" серебро выиграл Анарбек Джамакеев, также бронзу завоевала Мадина Курманбекова.

Все призеры: Ибрагимов Кубанычбек (блиц, "золото"), Анарбек Джамакеев (блиц и рапид, "серебро"), Жаныл Сагынбекова (стандарт, "серебро"), Белек Мамбеталиев (стандарт, "бронза"), Адина Асейева (блиц, "бронза"), Мадина Курманбекова (рапид, "бронза").