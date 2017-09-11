Пожар в Григорьевском ущелье охватил почти 5 га земли

11 сентября 2017, 10:43 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Вчера в промежутке 14:30 – 15:00 часов в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области начался пожар. Огонь охватил 4-5 га площади.

По данным пресс-службы МЧС КР, для тушения пожара были привлечены 43 спасателя местных служб, а также 20 человек из органов местной администрации и лесного хозяйства.

Пожарники тушили огонь до 9 часов вечера и локализовали его на 1 га земли. С наступлением темноты тушение пожара было приостановлено, и сегодня с 6:30 утра вновь возобновлено.

Сообщается, что в основном сгорели площади с сухотравьем. Причины пожара еще неизвестны и будут озвучены позже.