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Избирательной системой не управляют иностранные специалисты — Шайлдабекова

Источник:
http://kabar.kg/news/izbiratel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447068-ru.html

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11 сентября 2017, 10:56       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Избирательной системой не управляют иностранные специалисты. Об этом заявила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова на заседании Совета безопасности под председательством президента Аламзбека Атамбаева, где рассматривается вопрос подготовки и проведения выборов.
По ее словам, ранее была критика, что системой управляют некие иностранные специалисты. "На сегодня подготовлены 10 собственных экспертов, которые обучают операторов по всей стране. Ранее обучение проводили зарубежные иностранцы. Постепенно мы переходим на самообслуживание системы", - сказала она.
Все исходные коды, как отметила Шайлдабекова, находятся в ЦИК.
Она также рассказала, что впервые сканированные версии протоколов ручного подсчета сразу после завершения могут быть выложены в автоматическом режиме на сайте ЦИК, рядом с итогами автоматически считывающих урн. Это произойдет за 2-3 часа после голосования.
"Мы будем иметь копии протоколов до того, как их введут в ТИК", - добавила она.

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