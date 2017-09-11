В Кыргызстане 15 октября будут открыты 2304 избирательных участка

11 сентября 2017, 10:40 Комментарии

В Кыргызстане 15 октября в день выборов президента будут открыты 2304 избирательных участка. Об этом 11 сентября на заседании Совета безопасности по вопросам подготовки и проведения выборов сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, на 33 участках можно будет проголосовать не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Для этого необходимо подать соответствующее заявление.

За рубежом будут открыты 37 участков. Кроме того, новые участки открыты в Жалал-Абадской и Нарынской областях.