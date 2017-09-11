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Голосуйте за достойного кандидата в президенты КР!Голосуйте за достойного кандидата в президенты КР!Пожар в Григорьевском ущелье охватил почти 5 га землиПожар в Григорьевском ущелье охватил почти 5 га земли

На проведение выборов президента заложено 671 млн 502 тыс. сомов, - ЦИК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447066-ru.html

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Совбез КР обсуждает меры по подготовке и проведению выборов президента Кыргызстана

11 сентября 2017, 10:45       Комментарии

На проведение выборов президента заложено 671 млн 502 тыс. сомов. Об этом 11 сентября на заседании Совета безопасности по вопросам подготовки и проведения выборов сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
По ее словам, для первого тура предусмотрено 538 млн сомов, если будет второй тур, на его расходы предусмотрена сумма в 132 млн 672 тыс. сомов.
Глава ЦИК отметила, что в данных средствах учтены 242 млн сомов вознаграждения членам избирательных комиссий.
"Финансирование в полном объеме поступает в сроки", - добавила она.

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