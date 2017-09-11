На проведение выборов президента заложено 671 млн 502 тыс. сомов, - ЦИК

11 сентября 2017, 10:45 Комментарии

На проведение выборов президента заложено 671 млн 502 тыс. сомов. Об этом 11 сентября на заседании Совета безопасности по вопросам подготовки и проведения выборов сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, для первого тура предусмотрено 538 млн сомов, если будет второй тур, на его расходы предусмотрена сумма в 132 млн 672 тыс. сомов.

Глава ЦИК отметила, что в данных средствах учтены 242 млн сомов вознаграждения членам избирательных комиссий.

"Финансирование в полном объеме поступает в сроки", - добавила она.