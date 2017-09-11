Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +21°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстанцы не примут итоги нечестных выборов президента — АтамбаевКыргызстанцы не примут итоги нечестных выборов президента — АтамбаевСовбез КР обсуждает меры по подготовке и проведению выборов президента КыргызстанаСовбез КР обсуждает меры по подготовке и проведению выборов президента Кыргызстана

Более 30 тысяч кыргызстанцев проголосуют в этом году впервые

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366093_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447065-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанцы завоевали 7 медалей на чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане

42 тысячи избирателей проголосуют не по месту регистрации

Кыргызстанцы не примут итоги нечестных выборов президента — Атамбаев

Positiff: Граффити-визитка Кызыл-Кии и медали кыргызстанцев в чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане

С.Жээнбеков: Кто-то гордо говорит, что он – с юга, другой – что с севера, но все должны помнить, мы – кыргызстанцы!

11 сентября 2017, 10:25       Комментарии

Правительство предприняло все меры для того, чтобы президентские выборы прошли законно, без проблем и непредвиденных ситуаций. Об этом сегодня, 11 сентября, на Совете безопасности заявил вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, одной из главных задач на сегодняшний день является чистое и прозрачное проведение президентских выборов. Для этого сформирован штаб по проведению президентских выборов, на котором утвержден план действий и даны поручения по обеспечению общественной безопасности, бесперебойному электроснабжению избирательных участков, обслуживанию дорог в труднодоступных населенных пунктах и другое.
На сегодняшний день биометрическую регистрацию прошли 3 млн 55 тысяч 442 человека. Более 30 тысяч кыргызстанцев в этом году проголосуют впервые – это граждане, только достигшие возраста, позволяющего им голосовать.
Напомним, президентские выборы пройдут 15 октября. Сейчас проходит предвыборная кампания кандидатов в президенты.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум