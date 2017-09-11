Более 30 тысяч кыргызстанцев проголосуют в этом году впервые

11 сентября 2017, 10:25 Комментарии

Правительство предприняло все меры для того, чтобы президентские выборы прошли законно, без проблем и непредвиденных ситуаций. Об этом сегодня, 11 сентября, на Совете безопасности заявил вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, одной из главных задач на сегодняшний день является чистое и прозрачное проведение президентских выборов. Для этого сформирован штаб по проведению президентских выборов, на котором утвержден план действий и даны поручения по обеспечению общественной безопасности, бесперебойному электроснабжению избирательных участков, обслуживанию дорог в труднодоступных населенных пунктах и другое.

На сегодняшний день биометрическую регистрацию прошли 3 млн 55 тысяч 442 человека. Более 30 тысяч кыргызстанцев в этом году проголосуют впервые – это граждане, только достигшие возраста, позволяющего им голосовать.

Напомним, президентские выборы пройдут 15 октября. Сейчас проходит предвыборная кампания кандидатов в президенты.