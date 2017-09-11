Из-за ремонта улицы Шопокова мусоровоз уже несколько дней не забирает мусор

11 сентября 2017, 10:38 Комментарии

Ремонт дорожного полотна в ряде случаев - приятное событие для жителей, проживающих поблизости. Разумеется, есть свои неудобства, такие как пыль и грязь, однако все это сглаживается ожиданием появления новой дороги.

Вот только иногда ремонтные работы затягиваются, а проезд ко двору блокируется на длительное время. Тогда как муниципальные службы не могут добраться до мусорных баков из-за преград в виде кусков старого асфальта и бетонных плит. В итоге во дворе начинают скапливаться отходы.

Так, пользователи социальной сети "Фейсбук" просят муниципалитет принять меры по ликвидации мусорной "горы", образовавшейся из-за отсутствия проезда транспорта к ней. Кроме того, некоторые пользователи отметили, что, реконструируя дороги, необходимо учитывать альтернативный проезд. Не только для вывоза мусора, но и для скорой помощи и пожарной службы.

В свою очередь в муниципалитете отметили, что меры буду приняты. И уже сегодня мусор будет убран, сотрудники МП "Тазалык" соберут его вручную. Впрочем, пользователи соцсетей встали и на защиту работников, которые будут убирать вручную, пояснив, что это не выход. И правильнее было бы расчистить дорогу от бетонных плит, чтобы муниципальный транспорт мог проехать. Так как уже завтра проблема мусора может вернуться.