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42 тысячи избирателей проголосуют не по месту регистрации

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366098_42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447062-ru.html

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На пост президента КР претендуют 13 человек — ЦИК о завершении регистрации

11 сентября 2017, 10:40       Комментарии

На сегодняшний день в предварительных списках избирателей зарегистрированы 2 млн 919 тыс. 586 человек. Об этом на Совете безопасности заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Она отметила, что это предварительный список, окончательный ГРС передаст ЦИК 5 октября.
По ее словам, до 30 сентября в республике будет проходить кампания по проверке граждан в списках избирателей.
"На сегодняшний день поступили заявления от 42 тысяч граждан, которые намерены проголосовать не по месту регистрации. В основном это в Оше и Бишкеке", - сказала Шайлдабекова.
Она объяснила это тем, что традиционно осенью наблюдается студенческая активность и внутренняя миграция.

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