42 тысячи избирателей проголосуют не по месту регистрации

11 сентября 2017, 10:40 Комментарии

На сегодняшний день в предварительных списках избирателей зарегистрированы 2 млн 919 тыс. 586 человек. Об этом на Совете безопасности заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что это предварительный список, окончательный ГРС передаст ЦИК 5 октября.

По ее словам, до 30 сентября в республике будет проходить кампания по проверке граждан в списках избирателей.

"На сегодняшний день поступили заявления от 42 тысяч граждан, которые намерены проголосовать не по месту регистрации. В основном это в Оше и Бишкеке", - сказала Шайлдабекова.

Она объяснила это тем, что традиционно осенью наблюдается студенческая активность и внутренняя миграция.