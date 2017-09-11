Centerra выделит 10 миллионов долларов на геологоразведку

11 сентября 2017, 10:40 Комментарии

Centerra Gold Inc. совместно с кыргызскими геологами возобновит разведочные работы на площадях, прилежащих к месторождению Кумтор. Об этом стало известно в ходе недавнего визита на рудник премьер-министра Сапара Исакова.

"На эти цели компания Centerra дополнительно выделяет 10 миллионов долларов. По всем официальным документам, которые у нас имеются, руднику Кумтор осталось работать 8-10 лет. Вы знаете, что на этом производстве занято около 3,5 тысячи человек, поэтому правительство заинтересовано в том, чтобы Кумтор продолжил свою жизнедеятельность и дальше. Мы договорились о том, что компания Centerra Gold Inc. выделит дополнительные средства, которые будут направлены на проведение, совместно с кыргызской стороной, геологоразведочных работ", - заявил глава кабинета министров.

Отметим, в ближайшие дни правительство готовится подписать с Centerra соглашение, касающееся урегулирования экологических споров с золотодобывающей компанией. По этому документу канадская компания берет на себя обязательства по созданию фонда защиты экологии Иссык-Куля – его финансирование составит 50 миллионов долларов, увеличению суммы ежегодных выплат на охрану окружающей среды – с 310 тысяч долларов до 3 миллионов долларов. Кроме того, Centerra выделит 10 млн долларов на закупку самого современного оборудования для онкологического центра республики.

Достигнутые договоренности стали результатом напряженных переговоров, которые велись сторонами больше полутора лет.

Главное должностное лицо компании Centerra, исполнительный директор Скотт Перри со своей стороны выразил надежду, что впредь взаимоотношения Кыргызстана и канадской компании будут выстраиваться только в конструктивном ключе.

"Сделка, которую мы собираемся заключить, очень полезна и выгодна для Centerra. Но поскольку Кыргызстан – крупнейший акционер компании – она не менее важна и для КР. Это стратегический шаг, который увеличивает ценность акций компании", - сказал Перри.

Акции Centerra уже растут на новостях о том, что правительство КР и канадские инвесторы сумели прийти к компромиссу. Если 5 сентября стоимость одной такой ценной бумаги составляла чуть более 6 долларов, то уже в понедельник, 11 сентября, акции на Фондовой бирже Торонто после официального заявления Сапара Исакова стали торговаться по 7,24 доллара за штуку.

Исполнительный директор Centerra также подтвердил намерение компании инвестировать в будущее проекта "Кумтор", заметив, что за годы работы рудника объем капитальных вложений превысил миллиард долларов

"И мы продолжим вкладывать средства в производство в Кыргызстане, поскольку здесь есть вся необходимая для работы инфраструктура. При этом мы планируем использовать опыт кыргызских геологов, а также местных сотрудников компании "Кумтор Голд Компани" при разведке новых месторождений и создании новых совместных производств", - подчеркнул он.