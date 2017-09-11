Пять человек погибли в двух ДТП на трассе Бишкек — Ош

11 сентября 2017, 10:18 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. На трассе Бишкек - Ош в двух дорожно-транспортных происшествиях погибли пять человек, сообщила пресс-служба МЧС.

Утром 10 сентября в Жайыльском районе на 203-м километре дороги столкнулись автомобиль Honda Fit и грузовик Volvo. Погибли три человека. На месте работали спасатели, которые вытащили тела из машин.

Второе ДТП случилось на 267-м километре трассы в Токтогульском районе в ночь на 11 сентября. Автомобиль Volkswagen Golf 2 вылетел с дороги и упал в реку. Погибли два пассажира, водитель пострадал, его госпитализировали.

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