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Пять человек погибли в двух ДТП на трассе Бишкек — Ош

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447060-ru.html

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В Баткенской области в ДТП погибла семья, в том числе годовалый малыш

11 сентября 2017, 10:18       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. На трассе Бишкек - Ош в двух дорожно-транспортных происшествиях погибли пять человек, сообщила пресс-служба МЧС.
Утром 10 сентября в Жайыльском районе на 203-м километре дороги столкнулись автомобиль Honda Fit и грузовик Volvo. Погибли три человека. На месте работали спасатели, которые вытащили тела из машин.
Второе ДТП случилось на 267-м километре трассы в Токтогульском районе в ночь на 11 сентября. Автомобиль Volkswagen Golf 2 вылетел с дороги и упал в реку. Погибли два пассажира, водитель пострадал, его госпитализировали.
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