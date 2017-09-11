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Кыргызстанцы не примут итоги нечестных выборов президента — Атамбаев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447059-ru.html

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Вице-премьер Зилалиев рассказал на Совбезе о подготовке к президентским выборам

11 сентября 2017, 10:27       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Кыргызстанцы не примут нечестных выборов президента, заявил глава государства Алмазбек Атамбаев на заседании Совета безопасности в госрезиденции "Ала-Арча".
На повестке заседания стоит один вопрос - "О мерах по подготовке и проведению выборов президента КР".
"Выборы необходимо провести нормально. Народ примет итоги выборов, если они пройдут чисто. Если нет, то не примет", - сказал Атамбаев.
Он напомнил, что во время парламентских выборов 2015 года многие граждане выражали недовольство и сомнения в честности голосования.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Агитационная кампания началась 10 сентября. Зарегистрированы 13 кандидатов.
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