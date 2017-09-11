Кыргызстанцы не примут итоги нечестных выборов президента — Атамбаев

11 сентября 2017, 10:27 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Кыргызстанцы не примут нечестных выборов президента, заявил глава государства Алмазбек Атамбаев на заседании Совета безопасности в госрезиденции "Ала-Арча".

На повестке заседания стоит один вопрос - "О мерах по подготовке и проведению выборов президента КР".

"Выборы необходимо провести нормально. Народ примет итоги выборов, если они пройдут чисто. Если нет, то не примет", - сказал Атамбаев.

Он напомнил, что во время парламентских выборов 2015 года многие граждане выражали недовольство и сомнения в честности голосования.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Агитационная кампания началась 10 сентября. Зарегистрированы 13 кандидатов.

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