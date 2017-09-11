Пропусти пешехода! ПМ разместила на экранах призывы к водителям в Бишкеке

11 сентября 2017, 10:40 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В Бишкеке на светодиодных экранах начали демонстрировать картинки и фото, призывающие автолюбителей соблюдать Правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе Главного управления патрульной милиции МВД.

Все экраны расположены возле проезжей части. На картинках и фото можно увидеть надписи: "Водители, пропустите пешеходов!", "Алкоголь и автомобиль несовместимы", "Сколько готов потерять? 30 секунд или пять лет?", "Пьяный за рулем - убийца".

Картинки с текстом транслируются на 19 экранах в целях профилактики ДТП.

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