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Пропусти пешехода! ПМ разместила на экранах призывы к водителям в Бишкеке

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447058-ru.html

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11 сентября 2017, 10:40       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В Бишкеке на светодиодных экранах начали демонстрировать картинки и фото, призывающие автолюбителей соблюдать Правила дорожного движения, сообщили в пресс-службе Главного управления патрульной милиции МВД.
Все экраны расположены возле проезжей части. На картинках и фото можно увидеть надписи: "Водители, пропустите пешеходов!", "Алкоголь и автомобиль несовместимы", "Сколько готов потерять? 30 секунд или пять лет?", "Пьяный за рулем - убийца".
Картинки с текстом транслируются на 19 экранах в целях профилактики ДТП.
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