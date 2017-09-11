11 сентября 2017, 10:34 Комментарии

В Кочкорском районе местные власти сняли агитационные баннеры кандидата О.Бабанова. Об этом сообщил пользователь сети Фейсбук Дайырбек Орунбеков.

По его данным, действие происходит на малой родине нынешнего премьер-министра КР Сапара Исакова. На видео запечатлен процесс подготовки к демонтажу агитационного баннера О.Бабанова.

Д.Орунбеков также отмечает, что кандидат не нарушил правила агитации, в установленные сроки разместив баннер на рекламной площади, оплата за аренду которой была произведена вовремя и в полном объеме.