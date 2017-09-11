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В Кочкорском районе местные власти сняли агитационные баннеры кандидата О.Бабанова

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-koch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447057-ru.html

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11 сентября 2017, 10:34       Комментарии

В Кочкорском районе местные власти сняли агитационные баннеры кандидата О.Бабанова. Об этом сообщил пользователь сети Фейсбук Дайырбек Орунбеков.
По его данным, действие происходит на малой родине нынешнего премьер-министра КР Сапара Исакова. На видео запечатлен процесс подготовки к демонтажу агитационного баннера О.Бабанова.
Д.Орунбеков также отмечает, что кандидат не нарушил правила агитации, в установленные сроки разместив баннер на рекламной площади, оплата за аренду которой была произведена вовремя и в полном объеме.

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